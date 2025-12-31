- Дата публикации
Настоящая зима 1 января: где будет снежить и ударят самые сильные морозы
Первый день 2026 года Украина встретит с настоящей зимней погодой. Синоптики рассказали, где ждать снега и наиболее сильных морозов.
Новый год в Украине начнется с морозов . По прогнозам синоптиков, погоду 1 января будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Где будет снежить
В большинстве областей день пройдет без существенных осадков. Однако зонтики (а лучше теплые капюшоны) понадобятся жителям нескольких регионов:
Запад Украины: небольшой снег ожидается в течение суток.
Восток и северо-восток: снег в новогоднюю ночь.
Водителям следует быть особенно осторожными: на дорогах местами будет образовываться гололедица.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Туристам в горах следует учитывать штормовое предупреждение: днем в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температурные «качели»
Арктический воздух обеспечит стабильный «минус» по всей стране.
Основная часть Украины: ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза.
Юг и запад: немного теплее — ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе 1 января облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами скользко.
По области: ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза.
В Киеве: ночью 11-13° мороза , днем 8-10° мороза .
Напомним, в последний день 2025 года ряд областей Украины накроет непогода . Синоптики объявили І уровень опасности.