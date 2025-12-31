Настоящая зима 1 января: где будет снежить и ударят самые сильные морозы

Погода в Украине 1 января будет снежной и морозной.

Новый год в Украине начнется с морозов . По прогнозам синоптиков, погоду 1 января будут формировать холодные воздушные массы, продолжающие поступать с севера.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Где будет снежить

В большинстве областей день пройдет без существенных осадков. Однако зонтики (а лучше теплые капюшоны) понадобятся жителям нескольких регионов:

Запад Украины: небольшой снег ожидается в течение суток.

Восток и северо-восток: снег в новогоднюю ночь.

Водителям следует быть особенно осторожными: на дорогах местами будет образовываться гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Туристам в горах следует учитывать штормовое предупреждение: днем в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температурные «качели»

Арктический воздух обеспечит стабильный «минус» по всей стране.

Основная часть Украины: ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза.

Юг и запад: немного теплее — ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе 1 января облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами скользко.

По области: ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза.

В Киеве: ночью 11-13° мороза , днем 8-10° мороза .

Напомним, в последний день 2025 года ряд областей Украины накроет непогода . Синоптики объявили І уровень опасности.