Настоящая зима еще впереди: синоптик предупредил украинцев о резком похолодании

В Украину идет похолодание.
С начала новой недели температура ночью будет достигать -10 градусов мороза, а днем до -7 градусов. В ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань в Facebook.
Сегодня, 3 февраля, ожидаются осадки в Украине: снег, мокрый снег — в результате чего будет фиксироваться налипание мокрого снега и гололедица, температура в течение суток будет колебаться от +3 тепла до -2 мороза.
Завтра, 4 февраля, ожидается небольшой снег, а на дорогах — гололедица. Ночью температура воздуха опускается до -3-8 градусов, а днем поднимется до +1 градуса.
В воскресенье, 5 февраля, будет идти небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ночная температура воздуха будет составлять от -3 до -8 градусов мороза, а днем от -1 до -6 градусов.
Напомним, сурок Тимка спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.
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