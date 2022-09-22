Настоящая зима наступила: в Карпатах в середине сентября сошла снежная лавина (фото)

В украинских Карпатах намело немало снега и уже даже сошла лавина.

В Карпатах уже намело до 80 сантиметров снега. Туристов предупреждают об ухудшении погодных условий и опасности в этой связи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели говорят, что в горах ограничена видимость, зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Людей просят пока не ходить в горы.

"На высокогорье ухудшение погодных условий!!! Видимость ограничена, снежные переметы местами до 80 см. Зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Воздержитесь от выходов в высокогорье в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на утро четверга, 22 сентября, на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -3°С. В горах ветер западный, скорость 7-8 м/с.

"По состоянию на 09:20 22.09.2022 года на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров, снег. Ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха -3°С", — сказано в сообщении.

Напомним, жителей Киевской области предупредили об опасных метеоявлениях.

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