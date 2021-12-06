Настоящая зима: Волынскую и Ровенскую области засыпало снегом (фото, видео)

На автодорогах работают спасатели.
В Волынской и Ровенской областях в понедельник, 6 января, выпало много снега.
Об этом в Facebook написал и опубликовал фото городской голова Луцка Игорь Полищук.
"Площадь под снежным покровом особенно хороша и празднична", — отметил городской голова Луцка.
Из-за сильных осадков в Луцке работает снегоуборочная техника.
"Дороги и тротуары города обслуживают 5 автомобилей на дорогах и 11 тракторов на тротуарах", — отметил Игорь Полищук.
В ГСЧС сообщили, что снег выпал также и в Ровенской области. Поэтому на дорогах работает снегоуборочная техника.
"На круглосуточном дежурстве находится более 200 спасателей и 70 единиц спецтехники Службы спасения Ровенщины", — говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря снег также выпал и во Львове.
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