Настоящая зима: Волынскую и Ровенскую области засыпало снегом (фото, видео)

На автодорогах работают спасатели.

В Волынской и Ровенской областях в понедельник, 6 января, выпало много снега.

Об этом в Facebook написал и опубликовал фото городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Площадь под снежным покровом особенно хороша и празднична", — отметил городской голова Луцка.

Игорь Полищук, Facebook

Из-за сильных осадков в Луцке работает снегоуборочная техника.

"Дороги и тротуары города обслуживают 5 автомобилей на дорогах и 11 тракторов на тротуарах", — отметил Игорь Полищук.

В ГСЧС сообщили, что снег выпал также и в Ровенской области. Поэтому на дорогах работает снегоуборочная техника.

"На круглосуточном дежурстве находится более 200 спасателей и 70 единиц спецтехники Службы спасения Ровенщины", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря снег также выпал и во Львове.

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