"Настоящая зимушка-зима": в Карпатах ударил мороз -16°С, горы замело снегом (фото)

В горах объявлено 3 уровня опасности.
В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 11 января замело снегом. В высокогорье зафиксировали сильные морозы.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По информации Поста, по состоянию на утро вторника на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -16°С. В горах облачно, а видимость ограничена. Ветер северный, северо-восточный 8-9 м/с.
В Укргидрометцентре предупреждают, что 10-11 января на высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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