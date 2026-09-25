Настоящее «бабье лето» уже на старте: синоптикиня назвала точные даты нового потепления

Белка. / © Unsplash

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В Украине начинается настоящее «бабье лето». Уже в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, погода порадует комфортное тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, «бабье лето уже на старте». Именно поэтому погода будет носить антициклональный характер: ожидается переменная облачность, ласковое осеннее солнце и утренние туманы и дымки.

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В большинстве областей днем температура воздуха будет +17-22°. В то же время, ночи будут прохладными — лишь от +7° до +11°. В субботу на западе, а в воскресенье на востоке возможны небольшие дожди. Впрочем, отмечает Диденко, они не должны повлиять на общую картину.

«Вся следующая неделя пройдет в тесном сотрудничестве атмосферы с солнцем и теплом», — сообщила синоптик.

Погода в Киеве

На выходные 26-27 сентября в Киеве ожидается теплая погода с дневной температурой воздуха до +19°. Впрочем, утром и вечером будет холоднее — около 12° тепла. Осадков в столице не ожидается.

Какой будет зима этого года

До календарной зимы еще больше двух месяцев. Какой будет зима 2026-2027 в Украине — точно сказать невозможно. Однако сезонные модели уже показывают первые тенденции по погоде в декабре 2026, январе и феврале 2027 года. Точные морозы или снегопады спрогнозировать пока невозможно. В то же время модели уже указывают, в какую сторону может изменяться температура в течение зимнего сезона.

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Сейчас самый заметный сигнал — более высокая вероятность более мягкой, чем обычная зима в Европе. В то же время в Тихом океане усиливается явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, сохранится и в течение зимних месяцев.

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