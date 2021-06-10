Настоящее чудо: в Днепре врачам удалось спасти пациента, который с одним легким заболел COVID-19

У пациента диагностировали рак левого легкого, ему пришлось удалить орган.

В Днепре в одной из больниц медикам удалось спасти от коронавируса мужчину, у которого было одно легкое. Ему сделали несколько операций, сейчас он готовится к возвращению домой.

Об этом говорится на странице отделения анестезиологии Днепровской больницы №4.

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Как сообщается, у 52-летнего мужчины был центральный рак левого легкого. Медики отделения анестезиологии Днепровской больницы №4 провели сложнейшую и опасную операцию — пульмонэктомию (удаление целого легкого). На следующую ночь в реанимации ему диагностировали кровотечение и экстренно провели повторную операцию. Кроме того, течение послеоперационного периода усложнил COVID-19.

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"Для пациента с одним легким — это практически приговор. Но когда в приоритете спасти человека, то и невозможное станет возможным. Всеми силами в условиях нашего отделения проводилась интенсивная терапия: инвазивная и неинвазивная искусственная вентиляция легких, постоянная коррекция лечения, исходя из показателей и состояния пациента, и конечно специфический, профессиональный и качественный уход (отдельное спасибо среднему и младшему персоналу!)", — говорится в сообщении.

К счастью, состояние пациента удалось стабилизировать, его перевели в профильное отделение. Сейчас мужчина готовится к выписке из больницы.

"Несмотря на все преграды отец, муж, брат вернется к семье. Жизни быть", — добавили в больнице.

Напомним, в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре выписали супругов, поступивших с тяжелой формой коронавируса. Пара провела 16 дней в реанимации.

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