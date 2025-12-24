Настоящее чудо в метро: оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством (видео)

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством

Реклама

В канун Рождества одна из станций столичной подземки — «Золотые ворота» — превратилась в концертную площадку. Оркестр ГСЧС Украины презентовал пассажирам и гостям города программу «Колокола Рождества», подарив киевлянам мгновение уюта и праздничного настроения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как отметили в ГСЧС, музыканты-спасатели выполнили программу, объединившую в себе аутентичные украинские традиции и мировую классику. В вестибюле станции звучали как древние колядки, так и популярные рождественские хиты, заставлявшие пассажиров хотя бы на несколько минут остановить ежедневную спешку.

Реклама

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством

«Это напоминание о том, что даже в самые темные времена мы способны создавать свет вместе. Музыканты делились не только мастерством, но и теплом своих сердец», — отметили организаторы мероприятия.

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством

Для многих киевлян, спешащих домой на праздничный ужин, это выступление стало неожиданным и трогательным подарком. Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают поддерживать моральный дух горожан, даря веру в светлое будущее и приближающуюся победу.

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством

«Пусть эти „Колокола Рождества“ отзываются в каждом сердце уютом и верой в Победу! Со Сочельником, Украина, с грядущим Рождеством Христовым!», — отметили в ГСЧС.

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством

Оркестр ГСЧС поздравил киевлян с Рождеством.

Напомним, многие семьи по праздникам вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом в семейном кругу, начинают выяснять отношения.

Реклама

Ранее сообщалось, Рождество считается вторым после Пасхи большим праздником, с которым связано множество традиций и обрядов. ТСН.ua рассказывает о рождественских обычаях украинцев, которые передаются от поколения в поколение.