Настоящее лето: какая будет погода в пятницю, 12 апреля

В Украине 12 апреля в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение завтрашнего дня ожидается +16+21 градус, в Днепропетровской области до +24, на юге +22+26, а в восточных областях +25+27 градусов.

"Ветер с северо-запада, преимущественно умеренный, а в северных областях может быть сильным. Антициклональный характер погоды в Украине удержится без осадков, разве хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму", — написала она.

В Киеве 12 апреля жары не будет, весенняя погода, без осадков и +18 градусов.

Ранее синоптик рассказала о погоде до конца апреля. Средняя за месяц температура воздуха в разных центрах колеблется – в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и более.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на большей части территории Украины средняя месячная температура в апреле будет составлять от 7 до 11 градусов тепла. А вот в горных районах она будет колебаться от 2 до 6 градусов.

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