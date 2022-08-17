Настоящее лицо "русского мира": в Мариуполе люди вынуждены под дождем выстаивать в очередях за порцией каши

Оккупанты не обеспечивают должным образом марупольцев пищей и питьевой водой.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе местные жители вынуждены в очередях выстаивать под дождем за порцией каши. Также мариупольцы пытаются самостоятельно добывать воду из самодельных колодцев.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Так живут жители Левобережного района Мариуполя. Очереди за кашей, несмотря на дождь, разрушены дома и самодельные колодцы, где берут воду. Таково настоящее лицо "русского мира", — сообщили в городском совете.

Напомним, в Мариуполе у 50% жителей нет воды. Они придумывают импровизированные краны.

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