Настоящее пушистое дело: в Никополе полицейские вернули беглеца-енота в семью

Жизни животного ничего не угрожает.

В Никополе приютили беглого енота и нашли его владельца.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Как оказалось, пушистая "беглеца" по имени Мина, принадлежала военному медику,

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Она исчезла во время прогулки с хозяином и затаилась на дереве в центре города, прямо под звуки артобстрела.

Правоохранители заметили скопление людей на улице и, подойдя поближе, обнаружили "виновника" этого собрания. Енота удалось выманить из дерева, и, пока продолжались поиски владельца, животное доставили в местное управление полиции.

Там она не потеряла времени и принялась исследовать свое новое временное укрытие.

Вскоре нашлись и хозяева. Оказалось, что Мина родом из оккупированного села Крынки Херсонской области. Она с радостью вернулась в свою семью.

"Полицейские Никополя искренне благодарят всех неравнодушных людей, которые пытались помочь животному, и приобщились к поискам владельца", – говорится в сообщении.

Пушистое дело: как полицейские Никополя вернули енота к его хозяевам

Напомним, в Бердичеве собака застряла в моторном отсеке автомобиля. На помощь пришли спасавшие его спасатели.

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