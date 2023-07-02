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Настоящее сливочное масло: как не купить подделку в магазине и проверить качество дома

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
379
Время на прочтение
2 мин
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Настоящее сливочное масло: как не купить подделку в магазине и проверить качество дома

Как отличить настоящее масло от подделки в магазине и дома / Фото: pixabay.com

Супермаркеты часто выдают подделку за настоящее сливочное масло.

Настоящее сливочное масло имеет несколько свойств и маркировок. Итак, как в магазине, так и дома вы можете самостоятельно проверить сливочное масло на качество.

Об этом говорится в OBOZREVATEL.

Как отличить настоящее масло от подделки в магазине

Специалисты советуют покупать масло проверенных брендов и производителей, хорошо себя зарекомендовавших. Однако, как выбрать настоящий продукт, если нет предпочтений.

  • Всегда смотрите на маркировку. Выбирайте продукт со значком: "масло сливочное" или "масло крестьянское".
  • Проверьте состав. Настоящее сливочное масло состоит из сливочного сырья или из молока.
  • Проверьте срок годности. Настоящее масло должно иметь срок годности не менее 2-3 месяцев.

Домашние способы проверки сливочного масла

Домашние способы распознать поддельное масло просты.

  • Прежде всего проверьте его консистенцию. Настоящее масло густое, кремовое, имеет приятный аромат.
  • Цвет тоже имеет большое значение. Настоящее масло желтого цвета без дополнительных красителей.
  • Растопите масло на сковороде. Если увидите в желтой жидкости белые или светло-желтые комки, велика вероятность того, что в состав добавлены растительные жиры. Такие продукты имеют температуру плавления до 3-х раз выше, чем у сливочного масла. Растворенный продукт является животным жиром, а плавающие в нем "пятна" являются гидрогенизированным маслом.
  • Масло из холодильника должно быть жестким и трудно намазываться на хлеб. Если оно легко намазывается, значит вы купили подлог.

Напомним также, что в украинских супермаркетах можно найти масло на любой вкус и кошелек, однако не все оно полезно для здоровья. Все о масле в магазинах Украины, читайте дальше.

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Дата публикации
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