Настоящее сливочное масло: как не купить подделку в магазине и проверить качество дома

Супермаркеты часто выдают подделку за настоящее сливочное масло.
Настоящее сливочное масло имеет несколько свойств и маркировок. Итак, как в магазине, так и дома вы можете самостоятельно проверить сливочное масло на качество.
Об этом говорится в OBOZREVATEL.
Как отличить настоящее масло от подделки в магазине
Специалисты советуют покупать масло проверенных брендов и производителей, хорошо себя зарекомендовавших. Однако, как выбрать настоящий продукт, если нет предпочтений.
- Всегда смотрите на маркировку. Выбирайте продукт со значком: "масло сливочное" или "масло крестьянское".
- Проверьте состав. Настоящее сливочное масло состоит из сливочного сырья или из молока.
- Проверьте срок годности. Настоящее масло должно иметь срок годности не менее 2-3 месяцев.
Домашние способы проверки сливочного масла
Домашние способы распознать поддельное масло просты.
- Прежде всего проверьте его консистенцию. Настоящее масло густое, кремовое, имеет приятный аромат.
- Цвет тоже имеет большое значение. Настоящее масло желтого цвета без дополнительных красителей.
- Растопите масло на сковороде. Если увидите в желтой жидкости белые или светло-желтые комки, велика вероятность того, что в состав добавлены растительные жиры. Такие продукты имеют температуру плавления до 3-х раз выше, чем у сливочного масла. Растворенный продукт является животным жиром, а плавающие в нем "пятна" являются гидрогенизированным маслом.
- Масло из холодильника должно быть жестким и трудно намазываться на хлеб. Если оно легко намазывается, значит вы купили подлог.
Напомним также, что в украинских супермаркетах можно найти масло на любой вкус и кошелек, однако не все оно полезно для здоровья. Все о масле в магазинах Украины, читайте дальше.
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