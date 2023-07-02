Настоящее сливочное масло: как не купить подделку в магазине и проверить качество дома

Настоящее сливочное масло имеет несколько свойств и маркировок. Итак, как в магазине, так и дома вы можете самостоятельно проверить сливочное масло на качество.

Об этом говорится в OBOZREVATEL.

Как отличить настоящее масло от подделки в магазине

Специалисты советуют покупать масло проверенных брендов и производителей, хорошо себя зарекомендовавших. Однако, как выбрать настоящий продукт, если нет предпочтений.

Всегда смотрите на маркировку. Выбирайте продукт со значком: "масло сливочное" или "масло крестьянское".

Проверьте состав. Настоящее сливочное масло состоит из сливочного сырья или из молока.

Проверьте срок годности. Настоящее масло должно иметь срок годности не менее 2-3 месяцев.

Домашние способы проверки сливочного масла

Домашние способы распознать поддельное масло просты.

Прежде всего проверьте его консистенцию. Настоящее масло густое, кремовое, имеет приятный аромат.

Цвет тоже имеет большое значение. Настоящее масло желтого цвета без дополнительных красителей.

Растопите масло на сковороде. Если увидите в желтой жидкости белые или светло-желтые комки, велика вероятность того, что в состав добавлены растительные жиры. Такие продукты имеют температуру плавления до 3-х раз выше, чем у сливочного масла. Растворенный продукт является животным жиром, а плавающие в нем "пятна" являются гидрогенизированным маслом.

Масло из холодильника должно быть жестким и трудно намазываться на хлеб. Если оно легко намазывается, значит вы купили подлог.

Напомним также, что в украинских супермаркетах можно найти масло на любой вкус и кошелек, однако не все оно полезно для здоровья. Все о масле в магазинах Украины, читайте дальше.

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