Россияне продемонстрировали настоящее жертвоприношение на Кураховском направлении. Так, транспорт армии РФ взорвал солдат прямо под сбросы украинских дронов.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Российская сарай-коробочка высаживает солдат из подразделения Шторм Z прямо под сбросы украинским операторам дронов. Медленно трогается и отправляется за следующей партией одноразовых путинских рабов", — написал он.

Отработали по кафирам пилоты 214-го отдельного специального батальона OPFOR.

Напомним, по состоянию на утро 14 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 716 070 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных.

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