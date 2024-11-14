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Настоящее жертвоприношение: украинские бойцы нанесли потери врагу на Кураховском направлении (видео)

Настоящее жертвоприношение: украинские бойцы нанесли потери врагу на Кураховском направлении (видео)

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Настоящее жертвоприношение: украинские бойцы нанесли потери врагу на Кураховском направлении (видео)

Фото: Associated Press

Колоссальные потери не остановят отчаянных окупантов.

Россияне продемонстрировали настоящее жертвоприношение на Кураховском направлении. Так, транспорт армии РФ взорвал солдат прямо под сбросы украинских дронов.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Российская сарай-коробочка высаживает солдат из подразделения Шторм Z прямо под сбросы украинским операторам дронов. Медленно трогается и отправляется за следующей партией одноразовых путинских рабов", — написал он.

Отработали по кафирам пилоты 214-го отдельного специального батальона OPFOR.

Напомним, по состоянию на утро 14 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 716 070 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных.

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