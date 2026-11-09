Настоящие намерения Кремля: Портников развенчал фейки о переговорах в Абу-Даби

Виталий Портников / © elle.rs

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Заявления о том, что Россия показывает заинтересованность в переговорах в Абу-Даби из-за повышения уровня своей делегации, не соответствуют действительности и являются враждебными манипуляциями.

Об этом написал в Facebook журналист и публицист Виталий Портников, комментируя волну дезинформации, распространяемую российскими ботинами и украинскими «полезными идиотами».

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Состав делегации РФ почти не изменился с 2025 года

По словам публициста, состав российской представительной группы на самом деле практически полностью дублирует состав делегации на переговорах в Стамбуле 2025 года, а в преддверии новой встречи его даже несколько снизили.

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«Разве что теперь решено даже не посылать замминистра обороны Александра Фомина. И курирующий направление СНГ заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и руководитель ГРУ генерал Игорь Костюков в Стамбуле уже были», — подчеркнул Портников.

Зачем Кремлю Рябков и что это означает для переговоров

Единственным новым лицом за столом переговоров стал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако, как объясняет Портников, его присутствие обусловлено исключительно изменением формата встречи.

«Рябков является куратором направления США в российском МИДе. Его привлекли именно потому, что в Абу-Даби в отличие от Стамбула запланированы трехсторонние, а не двусторонние переговоры», — отметил аналитик.

Портников подытожил, что именно неизменность состава российской делегации и показательное отсутствие желания повышать ее уровень является главным свидетельством того, что Москва не имеет никакой заинтересованности в реальном переговорном процессе, а значит, ожидать принятия весомых решений от этой встречи не стоит.

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Напомним, трехсторонняя встреча запланирована на 10 и 11 ноября в Абу-Даби между посланниками Киева, Вашингтона и Москвы. Во Франции заявили об участии в переговорах.

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