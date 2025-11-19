"Настоящий ад": в ЕС отреагировали на массированную атаку на Тернополь

Последствия атаки в Тернополь. / © Игорь Клименко

Реклама

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на массированный обстрел Украины 19 ноября, заявив, что "российский террор нацелен на мирных жителей".

Об этом говорится в ее сообщении в Facebook .

Она подчеркнула, что "в Киеве была относительно тихая ночь, но остальная Украина горела и страдала", ведь удар РФ был направлен преимущественно на западные области

Реклама

"Тернополь проживает настоящий ад. Подтвердили гибель уже девяти человек (это на момент публикации сообщения - Ред.), десятки ранены… Это реальность российского террора, умышленного избрания целью гражданских. Это война не с армией, это попытки стереть людей и их жизнь", – подчеркнула дипломат.

Она заявила, что Украина постоянно под обстрелами – в стране гибнет мирное население, оккупанты уничтожают объекты энергетики перед началом зимы.

"Но Украина продолжает бороться - за всех нас. Мои мысли с семьями и близкими всех, кто погиб в результате обстрела минувшей ночью", - добавила Катарина Матернова.

Напомним, этой ночью и утром РФ массированно атаковала Украину. Российские войска запустили 524 воздушных целей. В частности, 40 крылатых ракет Х-101 и семь крылатых ракет "Калибр". Силам обороны удалось уничтожить 483 объекта. Главным направлением удара стали Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Реклама

Армия РФ атаковала Тернополь ракетами и дронами . В городе произошли мощные взрывы при атаке. оккупанты ударили по жилой застройке. Под завалами ищут людей. Известно о минимум десяти жертвах атаки.