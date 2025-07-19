Настоящий ад в Шостке: армия РФ с ночи бьет по городу дронами и авиабомбами (видео)

Взрыв. / © Associated Press

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Этой ночью Шостка в Сумской области оказались под мощным обстрелом российских "Шахедов". Впрочем, с утра враг продолжил свой террор, но уже КАБами. В городе снова произошли громкие взрывы. Россияне сбросили шесть авиабомб.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, местные телеграммы-каналы и мониторинги.

По словам чиновника, после 10:00 армия РФ повторно атаковала Шосткинское общество - шестью управляемыми авиабомбами.

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"Зафиксировано прицельное попадание. Поднялся пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Заметим, ночью непрерывно в течение четырех часов российские войска наносили удары беспилотниками по Шостке. Городской голова Николай Нога уточнил, что разрушен объект инфраструктуры, повреждены две многоэтажки и четыре частных жилых дома.

Впрочем, уже с утра россияне начали атаковать Шостку еще и управляемыми авиабомбами. ПС предупредили о пусках КАБов российской тактической авиацией в Сумскую область.

Дата публикации 11:17, 19.07.25 Количество просмотров 71 Ад в Шостке: РФ массированно бьет по городу, раздаются сильные взрывы

Напомним, ночью 19 июля армия РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и дронами по Украине. В общей сложности было запущено 379 воздушных целей. Противовоздушная оборона уничтожила 185 беспилотников и 23 ракеты.

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РФ совершала обстрел с вечера 18 июля, запустив беспилотники. Но ночью Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Украинка", а также Ту-160 - с базы "Энгельс-2".