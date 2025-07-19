- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3297
- Время на прочтение
- 1 мин
Настоящий ад в Шостке: армия РФ с ночи бьет по городу дронами и авиабомбами (видео)
Ночью россияне атаковали город беспилотниками, а с утра авиабомбами.
Этой ночью Шостка в Сумской области оказались под мощным обстрелом российских "Шахедов". Впрочем, с утра враг продолжил свой террор, но уже КАБами. В городе снова произошли громкие взрывы. Россияне сбросили шесть авиабомб.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, местные телеграммы-каналы и мониторинги.
По словам чиновника, после 10:00 армия РФ повторно атаковала Шосткинское общество - шестью управляемыми авиабомбами.
"Зафиксировано прицельное попадание. Поднялся пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Заметим, ночью непрерывно в течение четырех часов российские войска наносили удары беспилотниками по Шостке. Городской голова Николай Нога уточнил, что разрушен объект инфраструктуры, повреждены две многоэтажки и четыре частных жилых дома.
Впрочем, уже с утра россияне начали атаковать Шостку еще и управляемыми авиабомбами. ПС предупредили о пусках КАБов российской тактической авиацией в Сумскую область.
Напомним, ночью 19 июля армия РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и дронами по Украине. В общей сложности было запущено 379 воздушных целей. Противовоздушная оборона уничтожила 185 беспилотников и 23 ракеты.
РФ совершала обстрел с вечера 18 июля, запустив беспилотники. Но ночью Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Украинка", а также Ту-160 - с базы "Энгельс-2".