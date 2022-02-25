Настоящий ас: украинский пилот сбил 6 самолетов российских оккупантов за 30 часов

Летчик умело сбивает самолеты.

В Украине пилот воздушных сил Украины устроил ад для самолетов российских оккупантов. За сутки он уничтожил 6 вражеских самолетов.

Об этом сообщает Центр при СНБО.

"Настоящий Ас! Украинский пилот сбил 6 российских самолетов за 30 часов", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня российские кафиры понесли наибольшие потери за все годы своего участия в военных действиях — 1000 бойцов.

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