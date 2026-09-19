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- Украина
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«Настоящий боевой генерал»: кого поздравил Буданов в загадочном посте
Буданов опубликовал поздравление по случаю дня рождения одного из боевых генералов украинской разведки.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил с днём рождения боевого генерала украинской разведки. Имя военного он в своём посте не назвал.
Соответствующее сообщение Буданов опубликовал в Telegram.
«Сегодня свой день рождения отмечает настоящий боевой генерал украинской разведки — соратник, специалист, государственный деятель», — написал Буданов.
По его словам, жизнь и служба генерала являются примером высочайшего профессионализма. Буданов также пожелал военному «крепкого здоровья, неиссякаемых сил, новых успешных операций и нашей общей Победы».
В заключение Буданов завершил своё приветствие словами: «Честь! Слава Украине!».
Напомним, ранее в ГУР сообщили о поражении российского военного самолета на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, речь шла о Су-24.