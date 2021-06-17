"Настоящий футбольный триллер": Зеленский поздравил сборную Украины с первой победой на Евро-2020

Президент поблагодарил за настоящий футбол и такую нужную победу.
Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с первой победой на Чемпионате Европы-2020. В матче второго тура подопечные Андрея Шевченко обыграли команду Северной Македонии со счетом 2:1.
"Украина vs Северная Македония — 2:1! Напряженный поединок и такая нужна победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта Слава Украине!", — написал Зеленский.
Украина vs Северная Македония — 2: 1!— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 17, 2021
Напряженный поединок и такая нужна победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта!
Слава Украине! pic.twitter.com/k00TPxREVl
Как рассказал тренер сборной Украины Андрей Шевченко, Зеленский позвонил команде, когда футболисты были в раздевалке, и поздравил сборную с победой.
June 17, 2021
Напомним, встреча на "Национальном стадионе" в Бухаресте завершилась со счетом 2: 1. "Сине-желтые" с большим трудом завоевали первые три очка.
- Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) — вторые, Северная Македония (0) — четвертая.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.