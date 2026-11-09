Настоящий крокодил и Rolls-Royce: Стерненко выложил фото обысков коррупционных фигурантов

Стерненко заявил об обысках по хищению средств на защиту энергетики / © Telegram / Сергей Стерненко

Реклама

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что полиция провела обыски у фигурантов дела о хищении бюджетных средств на строительстве защиты энергообъектов в Киевской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Реклама

«Вместо саркофагов на подстанциях у компании, получившей средства на это, появились «царские» интерьеры с позолотой, мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, крытый бассейн, террариум с настоящим (!) крокодилом и Rolls-Royce. Но ключевой вопрос другой: будут ли отвечать за это люди, подписывавшие такие планы устойчивости? Как вообще черти без оргтехники и штата для выполнения работ могли получить финансирование?» — говорится в сообщении.

Реклама

Заметим, что пока нет официального подтверждения о том, что выявленное имущество связано с одним уголовным производством.

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

Ранее Стерненко подверг критике выполнение работ по защите подстанций Киевской области. По его словам, говорится о контрактах общей стоимостью более 500 млн грн, которые заключали при руководстве Николая Калашника Киевской областной военной администрацией.

«На ряде объектов работы вообще не выполнены, на части выполнены не полностью или имеют серьезные нарушения. Дело в том, что на должности председателя Киевской ОВА Николай Калашник без тендеров подписывал соглашения на защиту этих подстанций более полумиллиарда гривен с фирмами, которые не имели ни работников, ни техники для того, чтобы выполнить эти работы. Зато имели раньше уголовные производства. Компании получили значительные авансы, но работы по защите энергетической инфраструктуры так и не были выполнены в полном объеме», — писал он.

© Telegram / Сергей Стерненко

© Telegram / Сергей Стерненко

Коррупция в Украине — последние новости:

НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса из-за подкупа должностных лиц правоохранительных органов.

Реклама

В рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 вероятных участников группировки. По данным следствия, к его деятельности были привлечены действующие чиновники СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции «Карфаген».

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога заместителю начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области, фигурирующего в материалах нового дела в рамках операции «Карфаген» под псевдонимом «Консультант».

Новости партнеров

Новости партнеров