Настоящий мастер-класс: российский военный показал, как нужно сдаваться в плен к ВСУ (видео)

Так, российский солдат решил сдаться в плен в ВСУ. И выбрал он довольно интересный способ – полностью лишился одежды.

Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Российский военный показал, как нужно сдаваться в плен

Как отмечает журналист, оккупант почти полностью разделся, показав, что сюрпризов от него ждать не стоит. Далее под пристальным вниманием оператора дрона он буквально вкатился на наши позиции, где сразу же получил:

воду;

безопасность;

возможность обменяться и возвратиться к родным.

"Психи ложатся с автоматом и стреляются в посадках, а этот оказался умным — кто же по голому будет стрелять?Учитесь, россияне, если хотите выжить в Украине, раздевайтесь сразу после начала атаки, вас не будут трогать. Жить, а не умирать при верховном русском маразматике – правильное решение и максимально верный выбор!”, – подчеркнул Бутусов.

Ранее украинские бойцы ликвидировали российского пропагандиста под Кременной.

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