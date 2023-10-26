"Настоящий преступник": на Арестовича подали заявление в полицию 29 депутатов

На бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича подали заявление в Национальную полицию 29 народных депутатов по обвинению в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

Об этом заявила народный депутат Наталья Пипа со ссылкой на документ.

"Я считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что "Разведчик-Любитель" является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", — написала Пипа.

Она также объяснила, в чем именно обвиняют Арестовича.

Со ссылкой на закон Украины №2310-IX от 19.06.2022, вводящий строгие ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, Наталья Пипа обвиняет эксрадника в нарушении ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение суда, прокурору, следователю, дознавателю или органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения).

"Львовский областной совет установил мораторий на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта с 2018 года. Законность этого решения признал Верховный Суд Украины. Граждане Украины активно отстаивают и будут отстаивать свои языковые права и культурную идентичность. Особенно во время войны с россией. Ведь " Чья речь — это власть". И именно это своим способом пропагандирует Путин. Я считаю, что "Нарцисс" прямо нарушил ч.1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины", — написала она.

Отметим, что статья 383 о заведомо ложном извещении о совершении преступления карается исправительными работами сроком до двух лет, арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет.

Также депутаты, обвинившие Арестовича в ложных показаниях, считают, что его действия "прямо связаны с угрозой национальной безопасности Украины".

"Этот жил. Сначала жил в Ленинграде. Затем в Москве. Жил с 1962 года до 1990. Если его музыка вдохновляет кого-то из украинцев жарить "русню", мне ок, это ваше право. Вопрос только в звучании языка убийц в публичном пространстве.

Напоминаю, что смелость — это осознание того, что что-то важнее страха», — добавила депутат.

Скандал с песнями Цоя во Львове и Арестовичем: что известно

Напомним, в июне 2023 года во Львове народная депутат Наталья Пипа сделала замечание подростку-уличному музыканту по поводу исполнения песни Виктора Цоя. В ответ в свой адрес услышала нецензурные слова.

Впоследствии парень извинился за брань, впоследствии вернулся в город Одессу, где проживал с родителями.

В Госагентстве по искусствам заявили, что в Украине официально не запрещено петь песни советского рокмузыканта Виктора Цоя, погибшего еще до распада СССР.

В сентябре эксрадник ОП Алексей Арестович обратился с требованием наказать Наталию Пипу, обвинив ее в "разжигании межнациональной розни" и назвав ее действия "шовинизмом".

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