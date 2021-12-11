Настоящий символ Рождества: в Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

В 2022 году "Щедрик" будет путешествовать по миру.

В Украине запускают масштабную кампанию "Щедрик". В ее рамках запланирован концерт и видеомапинг, который расскажет четыре этапа истории "Щедрика".

Об этом сообщили в МИД Украины.

Впервые мелодия "Щедрика" прозвучала в Киеве 105 лет назад. В 2022 году исполнится 100 лет с момента, когда Щедрик с успехом исполнили на сцене Карнеги Хол в Нью-Йорке. После этого мелодия стала популярной по всему миру.

"По случаю этих дат МИД Украины вместе с партнерами запускает масштабную кампанию "Щедрик: магия Рождества". Она, как и украинский "Щедрик", начнется в Киеве, чтобы в следующем году начать путешествие по миру. Уже запланирована реализация кампании в США в 2022 году", – говорится в сообщении МИД.

Так, в Киеве запланированы следующие мероприятия:

18 декабря (начало в 18:00) — концерт на Михайловской площади, во время которого прозвучит как мелодия "Щедрика", так и другие рождественские колядки и песни в исполнении известных украинских певцов, известных хоров и оркестров.

18 (20:00-23:00), 19 (17:00-23:00) и 25-26 декабря (17:00-23:00) — видеомапинг с историей "Щедрика". В яркой 2D и 3D анимации на здании Дипломатической академии Украины (Михайловская площадь) будут представлены четыре исторических этапа Щедрика: языческий период и украинский контекст песни, европейский, американский период и современность.

12-16 января (12:00-19:00) — мультимедийная инсталляция в Довженко-Центре (ул. Васильковская, 1, г. Голосеевская). Языком современного искусства через использование звука, проекций, анимаций, кинетических объектов, зрителям будет показана история музыкальной композиции "Щедрик", точки ее пересечения с историей Украины и мировой культурой.

Вход на все мероприятия свободен с условием соблюдения карантина.

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