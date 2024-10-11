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Настоящий триллер: ВСУ показали мощную работу по врагу (видео)

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Настоящий триллер: ВСУ показали мощную работу по врагу (видео)

ВСУ отработали по оккупантам

Враг понес серьезные потери.

Воины батальона К-2 54-й механизированной бригады показали настоящий триллер. Так, одинокие русские солдаты пытались прорваться для штурма, но их быстро ликвидировали FPV-дроны.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощную работу по врагу

ВСУ показали мощную работу по врагу

На кадрах видно, как машину противника уничтожили в туманном поле, а оккупанты разбежались по кустах, надеясь спрятаться от неминуемой судьбы.

Напомним, украинские бойцы уничтожили группу вражеских солдат. Это произошло на Покровском направлении фронта Донецкой области.

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