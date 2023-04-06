Настоящий январь: во Львове снегопад парализовал дороги, поезда остановились

В городе настоящий коллапс.
В Украину вернулась настоящая зима. Ряд областей страдает от снегопадов, дождя и сильного ветра.
Да, Львов беспощадно заметает снегом с самого утра, на дорогах очень скользко и много снега. Ночью улицы Львова убирали более 1600 дворников. Также привлекли 50 машин и 41 мотоблок.
По городу немалые пробки, автомобили заносит и водители попадают в аварии.
Водителей просят быть осторожными, ведь на дорогах гололедица и налипание мокрого снега. В приграничных районах затруднено движение, в том числе из-за грузовиков. На месте работают дополнительные патрули полиции.
"Ощущение, что сейчас не апрель, а настоящий январь", – пишут пользователи.
Ранее стало известно, что в Минэнерго сообщили, что из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях без света остались более 5 тысяч абонентов.
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