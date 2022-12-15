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Настоятель храма УПЦ МП в Ужгороде называл "безбожниками-сатанистами" празднующих Рождество 25 декабря

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
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Настоятель храма УПЦ МП в Ужгороде называл "безбожниками-сатанистами" празднующих Рождество 25 декабря

Фото: СБУ

Идет досудебное расследование, священнослужителю грозит тюрьма.

Служба безопасности Украины разоблачила одного из настоятелей храма УПЦ МП. Священнослужитель называл украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, "безбожниками-сатанистами".

По материалам СБУ начато уголовное производство по признакам нарушения равноправия граждан из-за проповеди.

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в проповеди признаков унижения национальной чести и достоинства, разжигания национальной и религиозной вражды и ненависти, обиды чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

© СБУ
Фото: СБУ

Досудебное расследование осуществляется Национальной полицией по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса.

Напомним, Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала России священника УПЦ МП. Он получил приговор за государственную измену. Священнослужителя обменяли на гражданина США, помогавшего украинцам.

Очаги "русского мира": СБУ продолжает обыски храмов и монастырей УПЦ МП

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Дата публикации
Просмотры
1398
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