Настоятель храма УПЦ МП в Ужгороде называл "безбожниками-сатанистами" празднующих Рождество 25 декабря

Служба безопасности Украины разоблачила одного из настоятелей храма УПЦ МП. Священнослужитель называл украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, "безбожниками-сатанистами".

По материалам СБУ начато уголовное производство по признакам нарушения равноправия граждан из-за проповеди.

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в проповеди признаков унижения национальной чести и достоинства, разжигания национальной и религиозной вражды и ненависти, обиды чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Фото: СБУ

Досудебное расследование осуществляется Национальной полицией по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса.

Напомним, Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала России священника УПЦ МП. Он получил приговор за государственную измену. Священнослужителя обменяли на гражданина США, помогавшего украинцам.

Очаги "русского мира": СБУ продолжает обыски храмов и монастырей УПЦ МП

Читайте также: