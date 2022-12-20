Настоятеля монастыря УПЦ МП в Закарпатье принудительно выселят из Украины: причины

Из Украины принудительно выселят настоятеля Дубовского Свято-Ильинского монастыря на Закарпатье. Он гражданин России и проживал в Украине нелегально.

Об этом сообщила миграционная служба Закарпатской области.

Как сообщается, настоятель монастыря УПЦ МП является гражданином России, его документы о проживании в Украине уже закончились, однако священнослужитель не вернулся домой, а продолжал нарушать законодательство. Его разоблачила миграционная служба.

"20 декабря нарушитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф 1700 грн. А также принято решение о принудительном возвращении мигранта в страну происхождения", — говорится в сообщении.

Обыски в церквях УПЦ МП в Закарпатье

СБУ проводила масштабные обыски на территории церквей и монастырей УПЦ МП. Там нашли много антиукраинской литературы, агиток, которые оправдывали войну России против Украины.

Обыски прошли также и на Закарпатье, в частности:

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

Правоохранители проводили контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Среди обнаруженного стражами порядка – книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религии. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Россию, Украину и Беларусь нельзя разделить". Также там молились из патриарха Кирилла, поддерживающего массовые убийства украинцев.

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