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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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691
Время на прочтение
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Наступает на пяти Зеленскому: у президента появился неожиданный конкурент

Бывший министр обороны Михаил Федоров обогнал Владимира Зеленского по доверию украинцев (соответственно 65% и 59%).

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

В случае выборов президента до первого тура дошли бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров.

Об этом говорится в новом социологическом опросе группы «Рейтинг», опубликованном 22 июля.

В тройке лидеров Зеленский, Залужный и Федоров

У респондентов спросили, за кого бы они голосовали в первом туре гипотетических выборов президента Украины. В тройку лидеров входят:

  • Владимир Зеленский (за него бы отдали 22,3%),

  • далее следует Валерий Залужный (14,9%),

  • замыкает тройку Михаил Федоров (13,4%).

Между Залужным и Федоровым разница несущественна.

Далее за электоральными симпатиями следуют:

  • Кирилл Буданов (7,2%),

  • Александр Усик (5,9%),

  • Петр Порошенко (4,6%),

  • Игорь Терехов (4,3%),

  • Дмитрий Разумков (3,7%),

  • Андрей Билецкий (2,3%).

  • Юлия Тимошенко (1,7%),

  • Сергей Притула (0,8%),

  • Виталий Кличко (0,3%).

Федорову доверяют больше чем Зеленскому

Также у украинцев спросили, кому они доверяют больше всего. Результаты были следующие:

  • Валерию Залужному (70%),

  • Михаилу Федорову (65%),

  • Кириллу Буданову (62%),

  • Владимиру Зеленскому (59%).

  • Александру Усику выразили доверие 54% украинцев,

  • Александру Сырскому — 23%,

  • Петру Порошенко — 21%.

/ © Социологическая группа "Рейтинг"

© Социологическая группа "Рейтинг"

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, что большинство украинцев не поддержало решение Владимира Зеленского об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны. Против увольнения выступили 72%.

Из-за отставки Федорова по стране продолжаются протесты, требующие вернуть бывшего министра в Минобороны. В Киеве 22 июля собралось около 500 человек. В других городах на митинги вышло несколько десятков протестующих.

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Дата публикации
Количество просмотров
691
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