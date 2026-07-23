Наступает на пяти Зеленскому: у президента появился неожиданный конкурент

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В случае выборов президента до первого тура дошли бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров.

Об этом говорится в новом социологическом опросе группы «Рейтинг», опубликованном 22 июля.

В тройке лидеров Зеленский, Залужный и Федоров

У респондентов спросили, за кого бы они голосовали в первом туре гипотетических выборов президента Украины. В тройку лидеров входят:

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Владимир Зеленский (за него бы отдали 22,3%),

далее следует Валерий Залужный (14,9%),

замыкает тройку Михаил Федоров (13,4%).

Между Залужным и Федоровым разница несущественна.

Далее за электоральными симпатиями следуют:

Кирилл Буданов (7,2%),

Александр Усик (5,9%),

Петр Порошенко (4,6%),

Игорь Терехов (4,3%),

Дмитрий Разумков (3,7%),

Андрей Билецкий (2,3%).

Юлия Тимошенко (1,7%),

Сергей Притула (0,8%),

Виталий Кличко (0,3%).

Федорову доверяют больше чем Зеленскому

Также у украинцев спросили, кому они доверяют больше всего. Результаты были следующие:

Валерию Залужному (70%),

Михаилу Федорову (65%),

Кириллу Буданову (62%),

Владимиру Зеленскому (59%).

Александру Усику выразили доверие 54% украинцев,

Александру Сырскому — 23%,

Петру Порошенко — 21%.

© Социологическая группа "Рейтинг"

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, что большинство украинцев не поддержало решение Владимира Зеленского об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны. Против увольнения выступили 72%.

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Из-за отставки Федорова по стране продолжаются протесты, требующие вернуть бывшего министра в Минобороны. В Киеве 22 июля собралось около 500 человек. В других городах на митинги вышло несколько десятков протестующих.

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