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- Украина
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Наступает на пяти Зеленскому: у президента появился неожиданный конкурент
Бывший министр обороны Михаил Федоров обогнал Владимира Зеленского по доверию украинцев (соответственно 65% и 59%).
В случае выборов президента до первого тура дошли бы действующий президент Украины Владимир Зеленский, бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров.
Об этом говорится в новом социологическом опросе группы «Рейтинг», опубликованном 22 июля.
В тройке лидеров Зеленский, Залужный и Федоров
У респондентов спросили, за кого бы они голосовали в первом туре гипотетических выборов президента Украины. В тройку лидеров входят:
Владимир Зеленский (за него бы отдали 22,3%),
далее следует Валерий Залужный (14,9%),
замыкает тройку Михаил Федоров (13,4%).
Между Залужным и Федоровым разница несущественна.
Далее за электоральными симпатиями следуют:
Кирилл Буданов (7,2%),
Александр Усик (5,9%),
Петр Порошенко (4,6%),
Игорь Терехов (4,3%),
Дмитрий Разумков (3,7%),
Андрей Билецкий (2,3%).
Юлия Тимошенко (1,7%),
Сергей Притула (0,8%),
Виталий Кличко (0,3%).
Федорову доверяют больше чем Зеленскому
Также у украинцев спросили, кому они доверяют больше всего. Результаты были следующие:
Валерию Залужному (70%),
Михаилу Федорову (65%),
Кириллу Буданову (62%),
Владимиру Зеленскому (59%).
Александру Усику выразили доверие 54% украинцев,
Александру Сырскому — 23%,
Петру Порошенко — 21%.
Отставка Федорова — последние новости
Напомним, что большинство украинцев не поддержало решение Владимира Зеленского об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны. Против увольнения выступили 72%.
Из-за отставки Федорова по стране продолжаются протесты, требующие вернуть бывшего министра в Минобороны. В Киеве 22 июля собралось около 500 человек. В других городах на митинги вышло несколько десятков протестующих.