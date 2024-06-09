Наступательный импульс российских окупантов на Харьковщине остановился: у Байдена сделали заявление

Несмотря на пониженные темпы, Харьков все еще находится под угрозой.

Импульс наступавших на Харьковском направлении российских оккупантов застопорился.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CBS News.

По его словам, решение президента Байдена предоставить разрешение Украине бить оружием от западных партнеров по позициям оккупантов, имело "здравый смысл".

"Не было смысла не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам. Потому президент дал разрешение на это. Украинцы выполнили это разрешение на поле боя. И одно дело, которое я отмечу – это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился", – сказал Салливан.

Он также добавил, что Харьков все еще находится под угрозой. Однако оккупанты не смогли достичь существенного прогресса на местах за последние дни в этом районе.

"И Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии фронта и отпоре агрессивным российским войскам", — заверил советник Джо Байдена.

Напомним, что начавшееся в мае российское наступление на севере Харьковской области фактически остановилось.

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