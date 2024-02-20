Наступление армии РФ: Коваленко назвал два потенциальных направления

Российские войска намерены возобновить активные наступательные действия в направлении Купянска и Временного Яра. Речь идет и о повторных попытках идти в направлении Угледара.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

Россия выжидает

В частности, давление на наши позиции вырастет после президентских выборов в России. Как отмечает обозреватель, после голосования РФ приступит к более интенсивной мобилизации. Она позволит оккупантам до сентября набрать соответствующее количество человеческого ресурса, чтобы значительно усилить возможности их наступательных сил возле Купянска и Временного Яра.

Кроме того, считает обозреватель, захватчики также планируют возобновить наступательные действия в направлении Угледара. Да, сейчас они не очень активны, в то же время концентрируют силы и средства.

"Было мнение, что они вообще могли начать наступательные действия в направлении Угледара к началу нового года. Однако сейчас они выжидают, пока будет полностью захвачена Новомихайловка. Затем они планируют дальше продвигаться с северного направления в Угледар", — подытожил Коваленко.

Ранее говорилось, что оккупационные войска недавно продвинулись вблизи Роботиного и продолжили 19 февраля усиленные наступательные действия в западной части Запорожской области.

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