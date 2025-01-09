Наступление армии РФ на Запорожье: местные власти сделали заявление

Пока большой опасности для фронта в Запорожье не наблюдается.

Президент-диктатор России Владимир Путин готовился к наступлению на Запорожье. Впрочем, фюрер отказался от своих планов.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".

"Я думаю, что Путин готовился и отказался от наступления на Запорожье из-за того, что мы очень хорошо подготовились. Спасибо за это военным. И очень хорошо помогли военным, спасибо на их запрос и отзыв взаимопонимания и работы", — высказался Федоров.

Глава ОВА отмечает, что пока не видно сверхбольшой опасности для Запорожской линии фронта. Впрочем, трудно спрогнозировать, что будет через два-три месяца на этом участке фронта.

"Как мы готовимся? Строим совместно с военными многоэшелонированную оборону в Запорожской области, которая охватывает не только рубежи обороны непосредственно линии фронта, но и круговую оборону Орехового, Гуляйполя, Камышевахи, Вольнянской, Запорожья непосредственно с тремя линиями обороны", — рассказал чиновник.

Иван Федоров говорит: все делается для того, чтобы защитить Запорожскую область бетонными конструкциями в фортификационных сооружениях.

Напомним, 5 января 2025 ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что важно быть реалистами по поводу ожиданий, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

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