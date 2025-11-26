Наступление армии РФ в Харьковской области: в ВСУ оценили ситуацию

Карта Харьковщины

Российские войска давят под Волчанском и Двухлетней Харьковской области. Смена погоды мешает и наступлению РФ, и логистике ВСУ.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире «Утро.LIVE».

По его словам, заявления российской стороны о «ежедневных продвижениях» не соответствуют реальности. Так, по их же цифрам, оккупанты уже должны стоять где-то между Харьковской и Полтавской областями.

«Одными из самых горячих точек остаются Волчанск и район Дворичанска», — указал он.

С весны 2024 года РФ пытается обойти Волчанск с западной стороны, но делают это без техники, потому что ее уничтожают украинские силы.

Через реки Оскол и Волчу враг пытается опрокидывать войска, но стабильного успеха не имеет.

Напомним, кафиры захватили два населенных пункта в Харьковской области . Речь идет об Одрадне и Бологовке, находящихся на границе с Россией.

Также фиксируется продвижение у Двуречанского на этом же участке.

«Враг оккупировал Одрадне и Бологовку, а также продвинулся вблизи Двуречанского, Красного Лимана, Зеленой Рощи и Высокого», — констатировали в DeepState.