На днях российским войскам впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону украинского города Авдеевка. Именно на танки-камикадзе возлагается президент РФ Владимир Путин.

Мнение об этом высказал военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Указывается. что украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.

"После удара танк вспыхнул, однако экипаж сначала не покинул его, попытавшись понять, откуда прилетел беспилотник. Вскоре российским военным пришлось выбраться из танка, после чего горящая машина взорвалась", — говорится в сообщении.

Учитывая, что российским войскам не удается взять Авдеевку, они делают ставку на новую тактику и отправляют на позиции ВСУ танки-камикадзе. Согласно этой идее, машина с двумя тоннами взрывчатки должна подъехать к украинским позициям и взорваться.

Пока такая тактика не работает, потому что украинская армия создала большие минные поля. Дистанционно управляемые российские бронетранспортеры, начиненные взрывчаткой, взрываются на минах.

Какая ситуация вокруг Авдеевки

Российские войска продолжили наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение.

Эксперты говорят, что захват Авдеевского коксохимического комбината поставит кафиров в затруднительное положение, поскольку территория этого предприятия является огромной "бомбой".

В Сети опубликовано видео тотального уничтожения российской пехоты на Авдеевском направлении от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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