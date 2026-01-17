Война России против Украины / © ТСН

Российское наступление на Гуляйполе Запорожской области не имеет целью только захват этого города. Оккупанты пытаются оборвать логистику Сил обороны Украины, установив контроль над путями, ведущими в Покровск и Константиновку.

Об этом заявил военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в комментарии «24 каналу».

По его словам, враг пытается прорваться дальше за город и приблизиться к важным логистическим путям.

«[Враг пытается] хотя бы взять их под огневой контроль, чтобы они могли по этим путям, по этим дорогам наносить удары артиллерией, дотянуться дронами, возможно, какими-то другими средствами. Именно эти логистические пути являются целью для россиян во время их наступления», — отметил военный эксперт.

Нарожный отметил, что иначе трудно объяснить значительную активность врага на Гуляйпольском направлении, где, по данным Генштаба, происходит больше всего боевых столкновений после Покровска, который является наиболее горячим участком фронта.

При этом он добавил, что есть большая вероятность, что Силы обороны удержат Гуляйполе, поскольку туда перебросили для подкрепления опытную 5 штурмовую бригаду. Это подразделение два года стояло на наиболее горячих направлениях на Донбассе, в частности, под Часовым Яром.

«За 2 года там они отступили всего на 250 — 300 метров», — подчеркнул эксперт.

Напомним, по информации аналитиков DeepState, россияне продолжают активные штурмовые действия в пределах города Гуляйполе. Враг постепенно «поглощает» населенный пункт, расширяя зону своего контроля и заставляя украинских защитников отступать на новые рубежи.