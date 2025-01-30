Наступление на Харьков, Сумы, Днепр и Одессу: есть ли опасность захвата для областных центров

Ближе к линии фронта расположены города Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев. Они подвергаются обстрелам из авиации и дальнобойного оружия и эта опасность будет для них актуальна в дальнейшем. Впрочем, у армии РФ нет возможности наступать на эти областные центры.

Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA

"Для того чтобы наступать на Харьков, нужно собрать огромную группировку. Если мы не видим признаков такого рода накопления, то говорить о каком-то большом наступлении на Харьков, мягко говоря, сложно. Что касается Сум, то сейчас продолжаются активные боевые действия в Курской области. Усилия российской и северокорейской группировок сосредоточены именно на этом. Им не до наступления на Сумы, как можно судить.

Впрочем, отмечает он, ситуация достаточно динамичная, а потому уже месяц прогноз может измениться. Что касается повторного захвата Херсона, то для этого необходимо масштабное форсирование Днепра и наведение переправ, объясняет Шарп. Пока это выглядит задачей, которая не под силу российской армии. В то же время, по словам эксперта, наступление на левом берегу Днепра — в сторону Запорожья или прямо на север, теоретически возможно.

"Другое дело — до сих пор они (россияне — Ред.) удерживались от этого наступления из-за нехватки сил. Приоритетными были другие направления. В частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Они могут добавить еще один участок или попытаться расширить фронт активных действий — это невозможно Но, на мой взгляд, речь может идти о Запорожской области, но не о попытках форсировать Днепр.

Напомним, в Кремле назвали свою версию, почему началась война в Украине. В Москве цинично заявляют, что существовала угроза безопасности России.

Читайте также: