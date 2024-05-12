Наступление на Харьковщине россияне сопровождают ИПСО: Синегубов опроверг фейки

Представители власти постоянно находятся на связи с военным командованием и выполняют все их задачи.

При попытке наступательных действий в Харьковской области российская оккупационная армия широко применяет распространение дезинформации, в частности, о выезде местных органов власти с территории области.

На активизацию враждебных ИПСО (информационно-психологических спецопераций) обратил внимание начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

“Власти области, администрации Волчанской общины и общин Харьковского района работают на местах. Как это было и 24 февраля 2022 года. Вся информация о якобы "выезде" органов власти — абсолютные фейки", — сообщил он.

Синегубов заверил, что власти постоянно находятся на связи с военным командованием и выполняют все их задачи.

"Фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины", — подчеркнул он.

Напомним, официально подтвержденной информации о пребывании российских оккупантов в Волчанске на Харьковщине нет. Там продолжаются постоянные обстрелы и бои.

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