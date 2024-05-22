Наступление на Харьковщину: Свитан объяснил, почему нам важно бить по территории РФ

Если не контролировать противника на глубине 40 – 50 км, то с ним очень трудно бороться.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что использование американского вооружения для ударов по России могло бы помешать новому российскому наступлению. Но без разрешения бить оружием партнеров по российской территории Украина вынуждена отдавать свою территорию россиянам. Все, чтобы они туда вошли, и дальше там воевать.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Речь идет о 3 – 10 километрах, добавляет он, поскольку работать по территории России нельзя. Безусловно, враг все понимает и пользуется этим.

Нам нужно разрешение

Сейчас очень важно, чтобы с нас сняли ограничения по принятию решения об использовании того вооружения, которое передают партнеры. Свитан отмечает, что из-за запрета от Запада бить по стране-агрессорке россияне свободно себя чувствуют в районе баз, расположенных вблизи границы с Украиной. оккупанты накапливают там свои войска, потому что понимают, что туда не прилетит ни HIMARS, ни ATACMS. Именно поэтому противник может позволить себе проводить любую подготовку и развертывание войск.

"То, что произошло в Харьковской области. Они развернулись по территории России в Белгородской области на ширину полсотни километров, подошли к границе и пересекли ее. То есть, пока не дошли до линии обороны в глубине – от 5 до 10 километров – мы не смогли по работать на российской территории", – добавил летчик-инструктор.

На линии столкновения выполняет задачи около 10 тысяч окупантов, остальные 20 – их поддерживают. Они занимаются логистикой, опрокидыванием сил, средств и боеприпасов, эвакуацией раненых. Фактически на одного солдата привлечены 2 человека. Они нигде они не появятся.

"Эти 30 тысяч выполняют боевые задания. Просто на линии столкновения только треть. Если враг примет решение усилить давление, то ему придется опрокидывать резервы с Восточного фронта. Пока противник этого не сделает, не может говориться об увеличении наступательных операций. Именно поэтому захватчики остановились в режиме 10 – 15 атак в сутки на Харьковском направлении", – отметил эксперт.

Он объяснил: первую десятку, которая развернулась на нашей территории, уперлась в нашу линию обороны, мы можем уничтожать. По 20 тысячам, которые сосредоточены на российской территории, мы стрелять не можем, потому что у нас есть запрет на работу по этим тыловым частям.

Напомним, в войне России против Украины битва за Харьковскую область не станет решающей. Впрочем, она показала неспособность Москвы добиться чего-нибудь значительного.

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