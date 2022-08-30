Наступление на Херсонщине: в ОК "Південь" объяснили, почему не комментируют действия и достижения ВСУ

Вчера украинским защитникам удалось прорвать оборону оккупантов на нескольких участках.

В ОК "Південь", ответственное за проведение операции на юге, отказываются комментировать какие-либо успехи ВСУ. Об этом в эфире ТСН рассказала спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

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"В отличие от компании CNN (издание вчера заявило о взятии под контроль ВСУ 4-х населенных пунктов в Херсонской области — ред.), я очень переживаю судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", – сказала Гуменюк.

Она посоветовала украинцам, проживающим в населенных пунктах, оказавшихся на линии огня, по возможности эвакуироваться.

"Безусловно, лучший способ – это эвакуация. Это касается тех людей, у которых есть такая возможность, поскольку активные боевые действия – это процессы, которые могут затрагивать и жилые дома и население. Для тех, кто не может эвакуироваться, нужно найти более-менее надежное укрытие, подготовить запасы пищи и воды хотя бы на 3-4 дня, предметы первой необходимости и медикаменты. Это все для того, чтобы высвобождение территорий прошло максимально безвредно для мирного населения", — сказала Наталья Гуменюк.

начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины. Напомним, ВСУпо многим направлениям на юге Украины.

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