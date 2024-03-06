"Наступление на Киев": в ЦПД предупредили об очередном фейке, который распространяют россияне

Время от времени враг возвращается в свои пропагандистские кампании.

Фиксируются очередные вбросы врага о "наступлении на Киев" и "вырубке лесов в Беларуси" для этого. Их распространяют также сбежавшие из Украины "украинские блоггеры".

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

У врага единственная цель – посеять панику

Граждан Украины призвала не подвергаться жалким попыткам врага деморализовать их.

"Информация не соответствует действительности, она придумана и является составной частью российской дезинформационной кампании, цель которой – посеять панику в Украине", – подчеркнули в ЦПД.

Напомним, Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины – разгоняет фейки об "эвакуации госслужащих из Херсона".

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