"Наступление на Киев": в ЦПД предупредили об очередном фейке, который распространяют россияне

Время от времени враг возвращается в свои пропагандистские кампании.
Фиксируются очередные вбросы врага о "наступлении на Киев" и "вырубке лесов в Беларуси" для этого. Их распространяют также сбежавшие из Украины "украинские блоггеры".
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.
У врага единственная цель – посеять панику
Граждан Украины призвала не подвергаться жалким попыткам врага деморализовать их.
"Информация не соответствует действительности, она придумана и является составной частью российской дезинформационной кампании, цель которой – посеять панику в Украине", – подчеркнули в ЦПД.
Напомним, Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины – разгоняет фейки об "эвакуации госслужащих из Херсона".
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