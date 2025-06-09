Наступление на Константиновку: эксперт объяснил, почему изо всех сил РФ стремится взять город

Разрушенный дом / © Associated Press

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Русской армии очень важно захватить Константиновку в Донецкой области. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания всех наступательных операций в Днепропетровском направлении.

Об этом сообщил военный эксперт, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире FREEДOM.

"Поэтому на днях происходит очень жаркая перестрелка. Войска РФ постоянно бьют по Константиновке, особенно по дороге, которая фактически снабжает Покровскую группировку. Продвигаются и малыми группами, и на квадроциклах, и мотоциклах. Но работает и спецназ, который пытается охватить отдельные рубежи, поднять резерв на резерв.

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По словам Маломужа, войскам РФ не удается провести активную наступательную операцию, поэтому захватчики избрали тактику нанесения ударов по всем логистическим путям. Прежде всего – это Константиновка – Покровск.

Покровское направление на сегодняшний день, считает эксперт, одно из решающих и самое эффективное в плане защиты.

"Мы создали укрепрайоны, отработали модели защиты флангов, удары с флангов, контратак. Поэтому то, что Путин уже десятки раз давал конкретные указания с датами захвата и Покровска, а дальше Краматорска, Славянская и Константиновки, это не реализуется, я думаю, в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, военный обозреватель Виталий Кононученко сообщил о продвижении врага возле двух городов в Донецкой области. Российские оккупанты будут пытаться обойти с флангов Константиновку. Пока их наступление по флангу со стороны Покровска дает реальные результаты.

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Тем временем российские войска каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска . В то же время оккупанты терпят большие потери.

Сейчас враг сосредоточился на попытках закрепиться у трассы Покровск-Константиновка. Спикер ОСУ «Хортица» Виктор Трегубов говорит, что активные боевые действия продолжаются в районе Попового Яра, который является одной из самых горячих точек на востоке.