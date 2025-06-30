Война. / © Associated Press

Реклама

Армия РФ утратила способность вести масштабные наступательные операции на всех участках фронта. Теперь страна-агрессор сосредотачивает усилия на ключевых участках. В частности, сейчас очень важно для россиян захват Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщил военный эксперт, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире FREEДOM.

"У России нет тех резервов, как раньше, для проведения широкомасштабных наступательных операций на 12 оперативных направлениях - от Сум до Запорожья и Херсонской области. Они пытаются концентрировать свои удары в отдельных секторах", - говорит он.

Реклама

По словам Маломужа, Кремль ставит своей армии конкретную задачу - продвижение хотя бы на несколько километров, чтобы "демонстрировать во время переговорного процесса, что они дальше преуспевают на фронте".

Важной для РФ сейчас Константиновка, поэтому возле нее сконцентрирована львиная часть всех атак. Этот город – ключ для дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск и вообще для захвата всей Донецкой области.

"Россияне стремятся перекрыть трассу Покровск-Константиновка, зайти с флангов по нашим войскам, которые находятся на Покровском направлении, и продвигаться дальше. Уже десятки раз они пытались реализовать стратегическую операцию здесь, но она не продвигается", - подчеркнул Маломуж.

В свою очередь ВСУ проводят контратаки, сдерживая оккупантов на этом направлении.

Реклама

"Сейчас ВСУ усилили позиции, отработали альтернативные удары с флангов, с тылов по врагу. Это, во-первых, принесло большие потери врага и, конечно, стабилизировало фронт. Я еще раз подчеркиваю, мы переходим к нетрадиционным контратакам там, где враг не ожидает", - рассказал эксперт.

Напомним, аналитики ISW подтверждают успешное продвижение ВСУ на двух участках фронта – на севере Сумской области и в районе Времен Яра. В частности, об этом свидетельствуют геолокационные кадры.

Заметим, по данным независимых мониторинговых групп, Россия захватила месторождение лития вблизи села Шевченко Донецкой области. Это может оказать серьезное влияние на экономические планы Украины и партнерство с Соединенными Штатами.

Дата публикации 15:26, 28.06.25 Количество просмотров 49 Двое российских военных сдались в плен украинским дронам на Донецком направлении