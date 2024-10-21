Наступление на Курщине: украинские силы продвинулись севернее Суджи

Украинские силы недавно продвинулись севернее Суджи на фоне продолжения боев в Курской области России.

Об этом пишет в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

"Геолоцированные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к востоку от Черкасского Поречного (к северу от Суджи). Российские источники утверждали, что российские войска атаковали к северу от Суджи возле Малой Локни и к юго-востоку от Суджи возле Плехова, а украинские силы атаковали юго-восточнее Коренева вблизи Кругленького и Леонидова", – говорится в отчете.

В ISW отметили, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных атаках в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступления в Курской области РФ) 20 октября.

Напомним, Александр Сырский посетил Курское направление фронта и заявил, что ситуация остается под контролем ВСУ.

6 августа Украина начала внезапное наступление в Курской области России. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа. Российские власти в Курской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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