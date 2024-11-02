Наступление на Курщину: Украина ввела в заблуждение РФ немецкой тактикой времен Второй мировой

Украинские военные ввели в заблуждение русскую армию теми же способами, которые Германия использовала во время Второй мировой войны в битве при Балдже.

Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что развитие беспилотных летательных аппаратов и спутниковой разведки превратили поле боя в простор почти постоянного наблюдения, что делает сложным достижение тактической неожиданности.

"Однако, несмотря на многочисленные российские дроны, которые внимательно следили за украинскими перемещениями, Украине удалось сосредоточить силы и осуществить атаку, потрясшую Кремль и приведшую к захвату сотен квадратных км территории", — говорится в сообщении.

Украина сконцентрировала свои лучшие бригады для наступления на востоке, тем самым разбавив российскую оборону на основной линии фронта.

Как отмечено в отчете TRADOC, до 75% российских сухопутных сил, включая воздушно-десантные подразделения, были сосредоточены на востоке Украины, что сделало Курск более уязвимым. Кроме того, разведывательные средства России также были сконцентрированы в других районах, где Россия проводила активные боевые действия.

"Для обеспечения секретности операции украинское командование хранило планы в тайне, ограничив информацию до узкого круга лиц. Украинские военные также использовали дезинформацию, например, распространяли информацию, что не смогут начать наступление до весны 2025 года. Отдельные подразделения, такие как 61-я механизированная бригада, объявили о опрокидывании в другие районы, чтобы сбить российскую разведку с толку", — указано в сообщении.

В то же время Силы обороны дополнительно противодействовали разведывательным системам России, атакуя ее аэродромы и уничтожая российские дроны. Украинские силы использовали ракеты, дроны и артиллерию, чтобы ограничить возможность российского подкрепления.

"Однако украинская операция показала, что внезапные атаки возможны даже в современную эпоху развитых разведывательных технологий, когда должное планирование и сокрытие движений могут обеспечить оперативную неожиданность", — добавили в сообщении.

Напомним, войска российской армии продвинулись в Курской области во время боев 31 октября. Они двигаются вперед на главном украинском выступлении.

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