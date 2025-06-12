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Наступление на Одессу: в ВСУ ответили, есть ли угроза высадки десанта РФ
Украина хорошо защитила береговую линию Одесщины, отмечают военные.
Для армии агрессора России высаживать сейчас свой десант в Одессе – “чистый суицид”.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы - Украина".
По его словам, Украина хорошо защитила береговую линию этой области и не только. Учитывая, что Одесщина расположена у моря и недалеко от аннексированного Крыма, все понимают риск и его "доступность".
"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль они не могут. Здесь их ждут ракетчики из Военно-морских Сил. Поэтому соответственно это маловероятно", - подчеркнул он.
Что касается сухопутной составляющей, объясняет Плетенчук, то "по дороге в Одессу по меньшей мере три серьезных препятствия".
Планы РФ на Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах россиян захватить Одессу.
«Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией», - подчеркнул он.
Заметим, ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что РФ планирует уже в 2026 году оккупировать всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр, захватив Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.