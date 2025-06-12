Наступление на Одессу: в ВСУ ответили, есть ли угроза высадки десанта РФ

Одесса. / © Associated Press

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Для армии агрессора России высаживать сейчас свой десант в Одессе – “чистый суицид”.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы - Украина".

По его словам, Украина хорошо защитила береговую линию этой области и не только. Учитывая, что Одесщина расположена у моря и недалеко от аннексированного Крыма, все понимают риск и его "доступность".

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"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль они не могут. Здесь их ждут ракетчики из Военно-морских Сил. Поэтому соответственно это маловероятно", - подчеркнул он.

Что касается сухопутной составляющей, объясняет Плетенчук, то "по дороге в Одессу по меньшей мере три серьезных препятствия".

Планы РФ на Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах россиян захватить Одессу.

«Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией», - подчеркнул он.

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Заметим, ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что РФ планирует уже в 2026 году оккупировать всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр, захватив Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.

Дата публикации 23:42, 06.06.25 Количество просмотров 276 Путин хочет захватить пол Украины — по реку Днепр!