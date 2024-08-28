Наступление на Покровск: обозреватель объяснил, как может развиваться ситуация

Армия РФ вышла на границу Гродовка – Новогродовка (почти поглотив последнюю), повернула на юг – на Селидово. Это было ожидаемо, поскольку продолжая наступление на Покровск и выходя за пределы Новогродовки, россияне оказались бы в предельно неудобном и опасном положении, с учетом незащищенного южного фланга.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Какие перспективы

По словам Коваленко, сейчас в предельно неудобном и опасном положении могут оказаться наши подразделения в зоне Карловка – Невельское – Красногоровка (север) – Зоряны. Оккупанты развернули интенсивные штурмовые действия на Мариновку – Михайловку – Селидово, а благодаря оккупации Мемрика получили возможность прямого спуска через Лесовку на Горняк:

"Перерезание М-30 и южное продвижение РОВ значительно усложнит положение СОУ на Кураховском направлении".

Кроме того, продолжает обозреватель, необходимость формирования южного фланга затормозит продвижение в направлении Покровска и может отсрочить завершающую фазу наступательной операции. Впрочем, формирование южного фланга требует сосредоточения серьезного ресурса РФ, который в этом процессе в определенном смысле сточен. Возле Селидово он уже стачивается, и достаточно интенсивно:

"В общем необходимость РОВ перераспределять ресурс, при этом без необходимой перегруппировки, дает временный карт-бланш по укреплению позиций до Покровска и Мирнограда. Главное – правильно воспользоваться этим карт-бланшем, который тоже не является бесконечным".

Напомним, из-за продвижения российских оккупантов на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровск Донецкой области с 2 сентября не будут работать банки.

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