Наступление на Покровск: в ВСУ сообщили о ситуации возле города

Покровск. / © Associated Press

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Россияне распространяют неправдивую информацию о начале активных штурмов на город Покровск . Кроме того, русских военных на территории Днепропетровщины нет.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Еспресо".

"Информация врага о начале активного штурма Покровска не соответствует действительности", - отметил представитель ВСУ.

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По его словам, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" ситуация неизменна уже неделю. Оккупационные войска активно атакуют на Новопавловском направлении, на Покровском и Лиманском. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении.

"Россияне пытаются продвинуться к северу от Покровска-Константиновки. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Россияне пытаются развивать наступление в направлении Константиновки, а также пытаются обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда", - сообщил военный.

Трегубов подчеркивает, что очень напряженной остается ситуация по всей полосы фронта. Активные штурмы враг проводит на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский сообщал, что россияне давят на Покровск и Мирноград. Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной. Оккупанты усилили давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, пытаясь продвинуться на этом направлении без потерь, которые они несли в Бахмуте или Авдеевке.

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