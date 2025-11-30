- Дата публикации
Наступление на Покровск: военный рассказал, какой ценой он дается армии РФ
Наступление на Покровском направлении дается россиянам очень сложно.
Армия РФ на Покровском направлении пробует преобладать в количестве живой силы, артиллерийских снарядов и бронетехники. Россияне стремятся продвинуться по домам и улицам, но значительный успех не получают. Если это кое-где и происходит, то дается врагу за очень высокую цену.
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Назаренко.
«Наша задача – ведение динамичной обороны, чтобы максимально сохранять жизнь каждого украинского военного. Это самый высокий приоритет. И наносить урон врагу таким образом, чтобы он либо не продвигался, либо продвигался слишком большой ценой», — подчеркнул он.
Подтверждены потери врага – 1000, 1500, 2000 уничтоженных окупантов чуть ли не каждый день.
«Разведка ведется, цели оказываются. Хотя сезон туманов не способствует хорошей видимости, но включаются другие средства», — отметил Назаренко.
Он добавляет, что ВСУ могут отработать по кафирам FPV-дронами, ударными беспилотниками, артиллерией, минометами и другими средствами, отметил Назаренко.
Ранее мы сообщали, что в Покровске россияне скапливают силы.
Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях у противника есть возможность заводить в город больше личного состава», — говорится в сообщении.