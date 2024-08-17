Наступление на Россию: в ISW ответили, находятся ли ВСУ в Белгородской области

На днях ВСУ временно захватили пункт пропуска "Колотыловка" на границе с РФ.

Украинским Вооруженным силам удалось зайти на территорию Белгородской области РФ. Впрочем, они вынуждены были покинуть регион из-за хорошей подготовленности российской армии к отражению трансграничных атак.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что по сообщениям из открытых источников, в частности, газеты The Washington Post, и свидетельств по состоянию на 16 августа ВСУ больше не удерживают позиции в Белгородской области. Так, в публикации издания отмечается, что 11 августа украинские военные провели механизированные атаки в Белгородской области возле КПП "Колотыловка" на международной границе северо-западнее города Белгорода и продвинулись в этом районе примерно на 10 километров.

Между тем, по данным российских источников, за последние дни ВСУ неоднократно атаковали возле Колотиловки, а 15 августа временно захватили этот пункт пропуска. Впрочем, россияне не подтверждают, что украинская армия продвинулась на расстояние, превышающее 10 километров от КПП.

Кроме того, The Washington Post сообщила, что украинские войска удерживали позиции в Белгородской области, находясь под мощными российскими авиаударами и артиллерийским огнем. 15 августа украинская бронетехника пересекла границу для эвакуации остатков личного состава ВСУ в этом районе.

По состоянию на 16 августа в ISW не наблюдали никаких российских заявлений или доказательств, свидетельствующих о наличии украинских войск в Белгородской области.

"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений — "зубов дракона" вдоль границы и плотно заменяли территорию", — говорится. в отчете.

Также в ISW отмечают: по свидетельству украинских солдат, артиллерийские подразделения россиян, операторы беспилотных летательных аппаратов и авиация почти сразу начали атаковать ВСУ, когда те пытались пересечь границу в Белгородской области 11 августа.

"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", — пишет ISW.

Американские специалисты добавляют, что с момента начала вторжения – 6 августа – украинские войска осуществили дальнейшее быстрое продвижение на других участках границы с Курской областью. Это свидетельствует о том, что, по всей вероятности, российские войска лучше защищают одни участки границы, чем другие.

Напомним, ВСУ контролируют российскую Сужу в Курской области РФ. Этот город расположен примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

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