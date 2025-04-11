- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 533
- Время на прочтение
- 1 мин
Наступление на севере: власти сообщили, есть ли российские войска на Сумщине
Оккупанты пытаются прорваться на территорию региона.
Пока российских оккупационных войск на территории Сумской области нет. Впрочем, захватчики пытаются зайти на территорию региона.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.
По словам чиновника, продолжается защита украинских рубежей на Сумском и Курском направлениях.
"Сегодня у нас есть ситуация, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", - пояснил Артюх.
Глава ОВА прокомментировал заявил проекту DeepState о том, что "серая" зона покрывает населенные пункты Журавка и Басовка. Он подчеркнул, что россияне каждый день пытаются проникнуть на территорию региона через эти села и расширить "серую" область. В направлении Басовки штурмовые действия врага происходят каждый день. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно уничтожают оккупантов.
Напомним, военное командование сообщает о том, что РФ стирает Сумщину с лица земли. Только за последнюю неделю на 30% увеличилась интенсивность штурмовых действий россиян на приграничные Сумщины.