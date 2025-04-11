Наступление на севере: власти сообщили, есть ли российские войска на Сумщине

Сумская область. / © Новинарня

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Пока российских оккупационных войск на территории Сумской области нет. Впрочем, захватчики пытаются зайти на территорию региона.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По словам чиновника, продолжается защита украинских рубежей на Сумском и Курском направлениях.

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"Сегодня у нас есть ситуация, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", - пояснил Артюх.

Глава ОВА прокомментировал заявил проекту DeepState о том, что "серая" зона покрывает населенные пункты Журавка и Басовка. Он подчеркнул, что россияне каждый день пытаются проникнуть на территорию региона через эти села и расширить "серую" область. В направлении Басовки штурмовые действия врага происходят каждый день. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно уничтожают оккупантов.

Напомним, военное командование сообщает о том, что РФ стирает Сумщину с лица земли. Только за последнюю неделю на 30% увеличилась интенсивность штурмовых действий россиян на приграничные Сумщины.