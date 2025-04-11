ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
533
Время на прочтение
1 мин

Наступление на севере: власти сообщили, есть ли российские войска на Сумщине

Оккупанты пытаются прорваться на территорию региона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Сумская область.

Сумская область. / © Новинарня

Пока российских оккупационных войск на территории Сумской области нет. Впрочем, захватчики пытаются зайти на территорию региона.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По словам чиновника, продолжается защита украинских рубежей на Сумском и Курском направлениях.

"Сегодня у нас есть ситуация, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", - пояснил Артюх.

Глава ОВА прокомментировал заявил проекту DeepState о том, что "серая" зона покрывает населенные пункты Журавка и Басовка. Он подчеркнул, что россияне каждый день пытаются проникнуть на территорию региона через эти села и расширить "серую" область. В направлении Басовки штурмовые действия врага происходят каждый день. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно уничтожают оккупантов.

Напомним, военное командование сообщает о том, что РФ стирает Сумщину с лица земли. Только за последнюю неделю на 30% увеличилась интенсивность штурмовых действий россиян на приграничные Сумщины.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
533
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie