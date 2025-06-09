Наступление на Сумщине: хватит ли россиянам сил дойти до Сум

Сумы. / © Википедия

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Российские войска пытаются развивать свои действия в Сумском направлении. Впрочем, пока у оккупантов нет сил для наступления на Сумы.

Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телеканала FREEДОМ.

"Они имеют отдельный успех на Сумском направлении, но это не то, что они хотели бы, или это не то, что можно озвучивать как успех. Это тактические бои, и обстановка может меняться в любой момент", - подчеркнул он.

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Офицер ВСУ отметил, что Сумы - это областной центр, большой город по территории, по стройкам, по географии и т.д. Именно поэтому, отмечает Цехоцкий, наступательная группа противника "должна быть, наверное, тысяч под 100, не меньше".

"Это всех вместе взятых - и пехотинцев, и артиллеристов, пилотов, танкистов и т.д. По всем данным, которые сегодня есть в доступных источниках, такой группировки в этом направлении нет", - подчеркнул военный.

Все перемещения врага, по его словам, Силы обороны максимально контролируют, поэтому в случае опрокидывания новых сил будут приниматься соответствующие решения.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области российские войска захватили еще 10 населенных пунктов вдоль границы и продвигаются дальше в направлении областного центра . Существует большая вероятность, что оккупантам удастся приблизиться к Сумам на расстояние артиллерийских обстрелов.

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По информации аналитиков DeepState, на одном из участков фронта армии РФ удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум . Именно поэтому иногда можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них от ВСУ.

Между тем, военный эксперт Владислав Селезнев рекомендует выезжать из областного центра. Российские войска активно обстреливают город. Ситуация сложная.

В ОВА подчеркивают, что ситуация в приграничных районах Сумщины остается напряженной. Впрочем, сейчас оснований для эвакуации жителей областного центра пока нет.